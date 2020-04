Calcio, Gianluca Vialli: “Sono felice e sto bene. Ho terminato le cure dopo 17 mesi” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il gol più importante della carriera per vincere la partita più difficile. Gianluca Vialli ha sconfitto il cancro dopo diciassette mesi, con l’ex capitano della Juventus che ha confermato di aver terminato i cicli di chemioterapia, come si apprende dalle sue parole a La Repubblica: “Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia di 17 mesi. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente. I test non mostrano segno di malattia. Sono felice”. Vialli è attualmente un collaboratore della Nazionale di Roberto Mancini e si è soffermato anche sul momento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia del Coronavirus: “Mi sento fortunato, penso a chi viene portato in ospedale e muore solo. È un momento terribile”. Ancora sul suo stato di salute: “Sto bene e sono felice, a ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 aprile 2020) Il gol più importante della carriera per vincere la partita più difficile.ha sconfitto il cancrodiciassette mesi, con l’ex capitano della Juventus che ha confermato di averi cicli di chemioterapia, come si apprende dalle sue parole a La Repubblica: “Sto, a dicembre hola chemioterapia di 17 mesi. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente. I test non mostrano segno di malattia. Sono”.è attualmente un collaboratore della Nazionale di Roberto Mancini e si è soffermato anche sul momento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia del Coronavirus: “Mi sento fortunato, penso a chi viene portato in ospedale e muore solo. È un momento terribile”. Ancora sul suo stato di salute: “Stoe sono, a ...

