Un gommone di migranti affonda tra Tripoli e Malta

(Di domenica 12 aprile 2020) In una Pasqua segnata dal coronavirus si riaffaccia anche l'emergenzanel Mediterraneo: ci sarebbero diversi morti per l'mento di untra, ha denunciato Sea Watch. E intanto un centinaio disono sbarcati a Pozzallo, in Sicilia, mentre per i 156 salvati dalla Alan Kurdi si profila una quarantena a bordo di una nave. Nell'omelia della messa della Resurrezione Papa Francesco ha pregato perché Cristo "riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia" donando "protezione ai tantie rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia". Un appello che per Sea Watch non viene ascoltato: "250 persone erano alla deriva" da sabato su quattro gommoni che avevano a bordo un numero variabile tra ...