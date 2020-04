Sport in lutto, addio alla leggenda della Formula 1 (Di domenica 12 aprile 2020) Una bruttissima notizia colpisce il mondo dei motori e della Formula 1. Il mito dell’automobilismo inglese, Sir Stirling Moss, è deceduto nelle scorse ore. Aveva 90 anni. Lui è stato una vera e propria leggenda del Regno Unito, da molti considerato il più forte pilota a non essere mai riuscito ad ottenere un titolo mondiale. Moss è morto al termine di una lunga malattia, all’interno della sua casa nel quartiere Mayfair nella capitale Londra. Una grave perdita per lo Sport in generale. Ad annunciare la triste news è stata la moglie Susie, che gli è stato vicino fino all’ultimo momento: “Lui è morto come ha vissuto, sembrando meraviglioso. Ormai era semplicemente stanco. Ha chiuso i suoi bellissimi occhi ed è finita così”. Stirling è sempre stato ritenuto un personaggio iconico sia ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - lutto nel mondo dello sport : morto ex giocatore e allenatore - aveva 35 anni [NOME e DETTAGLI]

Impresa leggendaria Ma i numeri sono freddi, sono roba da notai e non restituiscono la grandezza di un personaggio entrato di diritto nella storia di questo sport e nella cultura generale di massa

