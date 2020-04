Siren, le nuove puntate in onda lunedì 13 aprile su Rai 4 (Di domenica 12 aprile 2020) Siren 2, le puntate della seconda stagione in onda su Rai 4 lunedì 13 aprile alle 21:20. Anticipazioni. Continua l’appuntamento con le Sirene su Rai 4. Lunedì 13 aprile alle 21:20 su Rai 4 torna in prima tv assoluta la seconda stagione di Siren con due nuovi episodi da non perdere. La seconda stagione di Siren è più lunga della prima, è composta infatti da 16 puntate che andranno in onda in prima tv su Rai 4 a ritmo di due episodi a settimana. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione dal canale americano Freeform dove ha debuttato il 2 aprile negli USA. puntate lunedì 13 aprile su Rai 4 2×11: Maddie e Ben cercano di capire come aiutare Ryn, sapendo che per aiutare Elaine devono continuare con le cure di Ryn. Intanto, quando uno del gruppo cade sotto l’effetto del canto delle Sirene, cresce la ... Leggi su dituttounpop Siren - le nuove puntate in onda lunedì 6 aprile su Rai 4

Siren - le nuove puntate in onda lunedì 30 marzo su Rai 4

Siren - le nuove puntate in onda lunedì 23 marzo su Rai 4 (Di domenica 12 aprile 2020)2, ledella secstagione insu Rai 4 lunedì 13alle 21:20. Anticipazioni. Continua l’appuntamento con lee su Rai 4. Lunedì 13alle 21:20 su Rai 4 torna in prima tv assoluta la secstagione dicon due nuovi episodi da non perdere. La secstagione diè più lunga della prima, è composta infatti da 16che andranno inin prima tv su Rai 4 a ritmo di due episodi a settimana. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione dal canale americano Freeform dove ha debuttato il 2negli USA.lunedì 13su Rai 4 2×11: Maddie e Ben cercano di capire come aiutare Ryn, sapendo che per aiutare Elaine devono continuare con le cure di Ryn. Intanto, quando uno del gruppo cade sotto l’effetto del canto dellee, cresce la ...

RCantiano : RT @ElinePowell_IT: ????- - tv shows; Eline Powell è Ryn nelle nuove still promozionali di Siren 1x04 Qualcuno qui ha bisogno di tornare i… - RCantiano : RT @ElinePowell_IT: ????- - tv shows; Eline Powell è Ryn nelle nuove still promozionali di Siren 1x10 Siete pronti per questo season final… - zazoomnews : Siren le nuove puntate in onda lunedì 6 aprile su Rai 4 - #Siren #nuove #puntate #lunedì #aprile… - zazoomblog : Siren le nuove puntate in onda lunedì 6 aprile su Rai 4 - #Siren #nuove #puntate #lunedì #aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Siren nuove Siren, le nuove puntate in onda lunedì 13 aprile su Rai 4 Dituttounpop Siren, le nuove puntate in onda lunedì 13 aprile su Rai 4

Anticipazioni. Continua l’appuntamento con le sirene su Rai 4. Lunedì 13 aprile alle 21:20 su Rai 4 torna in prima tv assoluta la seconda stagione di Siren con due nuovi episodi da non perdere. La ...

Silent Hill: nuovo capitolo in sviluppo da Japan Studio? Dusk Golem conferma e rilancia

capitanato da Keiichiro Toyama con una buona parte del team che ha lavorato a Siren e Gravity Rush. L'insider ha poi aggiunto che il reveal del titolo per PlayStation 5 dovrebbe avvenire entro l'anno ...

Anticipazioni. Continua l’appuntamento con le sirene su Rai 4. Lunedì 13 aprile alle 21:20 su Rai 4 torna in prima tv assoluta la seconda stagione di Siren con due nuovi episodi da non perdere. La ...capitanato da Keiichiro Toyama con una buona parte del team che ha lavorato a Siren e Gravity Rush. L'insider ha poi aggiunto che il reveal del titolo per PlayStation 5 dovrebbe avvenire entro l'anno ...