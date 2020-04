Pasqua, cosa significa (Di domenica 12 aprile 2020) Pasqua nel 2020 cade domenica 12 aprile e, a differenza del giorno di Natale, non ha una data fissa ma si calcola di anno in anno, a seconda dei cicli lunari. Per i cristiani è un momento spirituale fondamentale, culmine del Triduo Pasquale, centro e cuore di tutto l’anno liturgico in cui si commemora la resurrezione di Cristo, mentre per gli ebrei celebra un momento storico vitale: la liberazione dall’Egitto a opera di Mosè. Il significato della Pasqua Rinascita e liberazione fanno della Pasqua 2020 un giorno di festa che nell’anno della pandemia da coronavirus smarrisce il consueto aspetto di celebrazione gioiosa e colorata e si fa più intimo e solenne. L’etimologia della parola Pasqua deriva dal greco: pascha, che a sua volta viene dall'aramaico pasah e significa: passare oltre. Un concetto che la quarantena amplifica e trasforma in ... Leggi su gqitalia Davvero avete ha il coraggio della scampagnata a Pasqua e Pasquetta? Per festeggiare cosa?

FREDDO e NEVE per Pasqua? Guardate cosa accadde nel 2001

