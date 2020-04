Nozze d' oro in ospedale | infermiera organizza festa per i coniugi

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 12 aprile 2020) Salvatore Di Stefano Dopo aver scoperto che i due anziani - entrambi in terapia intensiva a causa del virus - festeggiavano 50 anni di matrimonio, l'hato una festicciola di 10 minuti con palloncini a forma di cuore, un piccolo dolce e la marcia nuziale in sottofondo. Gli anziani ora stanno meglio e sono usciti entrambi dalla rianimazione Una di quelle storie che fanno bene al cuore - specialmente in un periodo duro come quello che stiamo affrontando attualmente - quella che giunge dall'di Fermo dove due anziani, entrambi ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus, hanno festeggiato insieme led'oro grazie all'empatia estrema del nostro personale sanitario, nello specifico dell'Roberta Ferretti. La storia commovente di Sandra e Giancarlo - questi i nomi dei due anziani - è stata raccontata dal ...