NASA, 50° anniversario del "successful failure" dell'Apollo 13 (Di domenica 12 aprile 2020) Ieri si è celebrato il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 13 che non è mai arrivata sulla luna, quella in cui il comandante Jim Lovell ha pronunciato la famosa frase "Houston, abbiamo un problema". La NASA definisce la missione un "successful failure" (se vogliamo tradurlo, un "fallimento di successo" N.d.R.), perché, anche se un'esplosione ha paralizzato la navicella spaziale primaria per due giorni, Lovell e i membri dell'equipaggio Fred Haise e Jack Swigert sono tornati sani e salvi sulla Terra grazie al lavoro determinato dell'equipaggio di terra al Controllo Missione. La NASA non sta pianificando attività di persona per commemorare l'evento a causa della pandemia COVID-19, ma ha pubblicato un documentario con filmati d'archivio della missione. 'Apollo 13: Home ...

