Migranti, 101 persone sbarcate a Pozzallo/ Verranno ricollocati, Salvini: "Assurdo" (Di domenica 12 aprile 2020) Barcone con 100 Migranti approdato a Pozzallo, dove è stato registrato il primo caso positivo al coronavirus qualche giorno fa. Salvini: "Assurdo" Leggi su ilsussidiario Migranti - sbarcano in 101 a Pozzallo. Il sindaco : «Così i trafficanti aggirano i “porti chiusi” per il Coronavirus» (Di domenica 12 aprile 2020) Barcone con 100approdato a, dove è stato registrato il primo caso positivo al coronavirus qualche giorno fa.: "

LegaSalvini : ULTIMATO LO SBARCO A POZZALLO, SONO 101 - g_zerbato : RT @nonstoasinistra: (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 12 APR - E' terminato nel porto di Pozzallo lo sbarco dei migranti arrivati a bordo di un… - FinoGinofino : RT @sabrimaggioni: Approdo a #Pozzallo: sbarcati 101 #migranti visitati e rifocillati Le ong hanno vinto anche questa volta con la complic… - g_zerbato : RT @nonstoasinistra: Non trovano i soldi per gli italiani,multano gli italiani ,ma trovano i soldi per i clandestini e le coop parassite.… - marialetiziama9 : RT @nonstoasinistra: (ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 12 APR - E' terminato nel porto di Pozzallo lo sbarco dei migranti arrivati a bordo di un… -