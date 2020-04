Lopalco | “Plasma con anticorpi guariti per i pazienti gravi | si può avere buon esito”

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) Per l'emergenza coronavirus in Puglia è arrivato l'ok del Comitato etico all'inizio della sperimentazione dell’utilizzo del plasma con glidei. Un utilizzo indicato "per il malato grave e laddove c'è una infezione forte che può essere bloccata dagli", ha spiegato Pierluigi, docente di Igiene all'Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche per la Regione.