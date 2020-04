GAZZETTA – Intervista ad Alessandro Del Piero | “In Italia la Juve è il meglio”

(Di domenica 12 aprile 2020) Ladello Sport apre l’edizione di oggi con l’a un grande campione in prima pagina: “Del: ‘Inno alla Joya’. Dentro l’uovo di Ale: ‘Dybala non deve porsi limiti. Inlaè il meglio’. E sul calcio dopo la crisi: ‘Costi equilibrati e più show'”. Nel taglio basso spazio anche alle due milanesi. Riguardo ai nerazzurri, un’analisi su uno dei suoi top player dal titolo: “Anti CR7? No, riserva. Inter, così ora Eriksen deve convincere Conte”. Per i rossoneri, invece, il problema è capire chi sarà l’allenatore del futuro: “I due partiti del Milan. Ibra e Rebic tra i piolisti. Leao aspetta Rangnick”, con idee diverse della squadra che potrebbero così contrapporsi nella scelta del tecnico. Spazio, infine, anche a una delle ...

Gazzetta_it : Intervista a @delpieroale 'Idee e coraggio, se stiamo uniti cambia il mondo. #Dybala nessun limite' - oglioponews : Ale Bastoni, la consacrazione La Gazzetta gli dedica l'intervista d'apertura: 'Tra dieci anni? Capitano dell'Inter' - scommesse_it : Cagliari 1970, intervista a Gianfranco Zola - noelangrisani : Eziolino #Capuano un gigante del pensiero. Un maestro della tattica. Su @Gazzetta_it intervista da antologia. Epico… - BelottiFans : Torino, intervista al capitano Andrea Belotti -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Intervista

La Gazzetta dello Sport

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. «So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di ...La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi con l’intervista a un grande campione in prima pagina: “Del Piero: ‘Inno alla Joya’. Dentro l’uovo di Ale: ‘Dybala non deve porsi limiti. In Italia la ...