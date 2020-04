Coronavirus, Olindo Romano teme il contagio in carcere: il virus interrompe iter giudiziario per revisione processo (Di domenica 12 aprile 2020) Strage di Erba: Olindo Romano teme la diffusione del Coronavirus in carcere e attraverso il suo avvocato, Fabio Schembri, esprime la sua preoccupazione per gli inevitabili ulteriori ritardi dell’iter giudiziario intrapreso da lui e la moglie, Rosa Bazzi, per ottenere la revisione del processo. L’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19, infatti, ha bloccato il lavoro dei suoi difensori. Coronavirus, Olindo Romano teme il contagio nel carcere di Opera A riportare le parole di Olindo, condannato insieme alla moglie all’ergastolo per il massacro avvenuto alla Corte di via Diaz l’11 dicembre 2006, il settimanale Giallo. Nel carcere di Opera (Milano), dove sta scontando la sua condanna, è infatti deceduta per Covid-19 una guardia penitenziaria e tra i detenuti si è acuito il timore di essere contagiati. Olindo Romano lavora nelle cucine del ... Leggi su urbanpost (Di domenica 12 aprile 2020) Strage di Erba:la diffusione deline attraverso il suo avvocato, Fabio Schembri, esprime la sua preoccupazione per gli inevitabili ulteriori ritardi dell’giudiziario intrapreso da lui e la moglie, Rosa Bazzi, per ottenere la revisione del processo. L’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19, infatti, ha bloccato il lavoro dei suoi difensori.ilneldi Opera A riportare le parole di, condannato insieme alla moglie all’ergastolo per il massacro avvenuto alla Corte di via Diaz l’11 dicembre 2006, il settimanale Giallo. Neldi Opera (Milano), dove sta scontando la sua condanna, è infatti deceduta per Covid-19 una guardia penitenziaria e tra i detenuti si è acuito il timore di essere contagiati.lavora nelle cucine del ...

pieromano : RT @opificioprugna: A pensarci bene la più grande fortuna di Salvini è stata quella di non essersi mai trovato come vicini Rosa e Olindo.… - TheRenry : RT @opificioprugna: A pensarci bene la più grande fortuna di Salvini è stata quella di non essersi mai trovato come vicini Rosa e Olindo.… - opificioprugna : A pensarci bene la più grande fortuna di Salvini è stata quella di non essersi mai trovato come vicini Rosa e Olind… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Olindo Coronavirus uccide guardia nel carcere di Opera, Olindo Romano trema: virus 'congela' iter revisione processo UrbanPost Coronavirus, la rete oncologica non si ferma: accordi tra ospedali per seguire i pazienti

L’attività chirurgica per i malati oncologici pugliesi non si è mai fermata per l’emergenza Covid-19. Grazie alla rete oncologica pugliese ... del San Paolo (Asl Bari), diretta dal dott. Olindo ...

Coronavirus Puglia, rete oncologica per tutelare i pazienti. Fials: “Lodevole ma nessuna convezione per i sanitari”

L’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus non ha fermato l’attività chirurgica ... equipe di Chirurgia Senologica del San Paolo (Asl Bari), diretta dal dott. Olindo Custodero, presso ...

L’attività chirurgica per i malati oncologici pugliesi non si è mai fermata per l’emergenza Covid-19. Grazie alla rete oncologica pugliese ... del San Paolo (Asl Bari), diretta dal dott. Olindo ...L’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus non ha fermato l’attività chirurgica ... equipe di Chirurgia Senologica del San Paolo (Asl Bari), diretta dal dott. Olindo Custodero, presso ...