Conte: "Rinunce di Pasqua per riprenderci quello a cui teniamo" (Di domenica 12 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte scrive agli italiani nel giorno di Pasqua. Dopo gli auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il capo del governo italiano ha utilizzato i propri profili social per fare gli auguri a tutti. "Buona Pasqua a tutti gli Italiani - esordisce Conte su Facebook - A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità".A parte qualcuno che è riuscito ad eludere i controlli e le restrizioni, è una festività di isolamento per la maggior parte degli italiani, contrariamente alla tradizione. Pasqua di solito si trascorre con parenti e amici, che però l’emergenza coronavirus stavolta tiene a distanza. "Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni ... Leggi su blogo Coronavirus - gli auguri di Pasqua di Conte : «Le rinunce di oggi per riconquistare quel che conta davvero»

Giuseppe Conte fa gli auguri di Pasqua agli italiani : "Rinunce di oggi per non perdere ciò che conta"

E' su Facebook l'augurio di Pasqua del premier Conte agli italiani durante il lockdown per coronavirus. «Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane ...

