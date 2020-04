“Solitamente ci vogliono 2-3 anni. Vaccino contro il Coronavirus in tempi record”: parla l’esperto (Di sabato 11 aprile 2020) Il Vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare in “tempi record”. “Normalmente per arrivare ad un Vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni. In quest’occasione penso che i tempi saranno molto molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un Vaccino”. Lo ha detto Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, nella consueta conferenza stampa alla Protezione civile. “Tutti coloro che si devono vaccinare per l’autunno lo facciano, mai come quest’anno sarà molto importante”, ha concluso Villani. Coronavirus, il virologo: “anche la Uefa ha capito che è impossibile completare la stagione” “Avevo solo un leggero mal di gola, poi la febbre alta e il ricovero”: l’ex calciatore racconta il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 aprile 2020) Ililpotrebbe arrivare in “record”. “Normalmente per arrivare ad unda commercializzare il tempo medio è di 2-3. In quest’occasione penso che isaranno molto molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un”. Lo ha detto Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, nella consueta conferenza stampa alla Protezione civile. “Tutti coloro che si devono vaccinare per l’autunno lo facciano, mai come quest’anno sarà molto importante”, ha concluso Villani., il virologo: “anche la Uefa ha capito che è impossibile completare la stagione” “Avevo solo un leggero mal di gola, poi la febbre alta e il ricovero”: l’ex calciatore racconta il ...

kebabecarbonara : @EliaRaoul Anche io so così. Però un mio amico polacco mi raccontò che solitamente gli artisti che vi partecipano s… - alcinx : RT @Mamme_a_Milano: Il corso mamme peer, formazione sull’allattamento per le mamme che vogliono aiutare altre madri, solitamente tenuto pre… - Mamme_a_Milano : Il corso mamme peer, formazione sull’allattamento per le mamme che vogliono aiutare altre madri, solitamente tenuto… - Danielestark_ : RT @BCorionica: @antonioripa Il test sierologico certifica solo che il soggetto testato non ha prodotto Ig con epitopi antigenici riconduci… - Hoseoksbbygirl_ : RT @whysoseriouvs: @Badgalvali_ solitamente sono college prestigiosissimi per materie scientifiche e invece vogliono fare musica, danza o a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Solitamente vogliono Malattie rare, 'Cacciatori di arcobaleno' per aiutare bimbi con Hlh Affaritaliani.it