Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano Carrisi | Cerco di vivere un sentimento

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Serena Granato In una nuova intervista,ha rilasciato alcune dichiarazioni sullavissuta con Ala Cellino San Marco La pandemia di coronavirus continua a registrare vittime e casi positivi di contagio. E tra i personaggi popolari c'è chi si è attivato sui social per lanciare messaggi generali d'invito alla prevenzione del patogeno, consigliando in particolare a tutti di non uscire di casa se non strettamente necessario. Tra cui,. Che ha di recente condiviso con il web alcuni post sul suo profilo Instagram con tanto di hashtag #restateacasa e #andràtuttobene. L'ex velona bionda di Striscia la notizia ha convenuto con l'ex compagno storico, Al, di condividere insieme i giorni della, disposta in Italia come misura anti-Covid-19, alle Tenute del cantante in Puglia. E in ...