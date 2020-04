Lombardia | aumentano contagi +1544 e morti +273 Gallera | «Non è finita | dati non

SkyTG24 : Coronavirus, aumentano i contagi in Lombardia. Gallera: 'Non è finita' - solounastella : RT @AgostinisV: Lombardia: aumentano contagi (e tamponi), 273 morti in 24 ore, 262 nuovi contagiati a Milano Basta, qualcosa non funziona,… - blusewillis : RT @Chopin_Hauer_: Questi hanno seri problemi, manco le cannonate. Coronavirus, aumentano i contagi in Lombardia. Gallera: 'Non è finita'… - Chopin_Hauer_ : Questi hanno seri problemi, manco le cannonate. Coronavirus, aumentano i contagi in Lombardia. Gallera: 'Non è fin… - ofresialee : RT @SkyTG24: Coronavirus, aumentano i contagi in Lombardia. Gallera: 'Non è finita' -

Lombardia aumentano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia aumentano