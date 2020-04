Inosservanza di decreto di espulsione: arrestati 3 tunisini (Di sabato 11 aprile 2020) Sono stati arrestati ieri con l’accusa di Inosservanza di decreto di espulsione dal territorio nazionale, tre giovani cittadini tunisini, già gravati da precedenti di polizia. I tre soggetti, dopo essere giunti clandestinamente sul territorio nazionale, sono stati condotti dai militari operanti presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito a Trapani, in contrada Milo, dove sono state espletate le procedure di identificazione. Dagli accertamenti effettuati i tre arrestati sono risultati destinatari ciascuno di un provvedimento di espulsione in forza dei quali, a termine della formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto. Uno dei tre tunisini, cl. 94, essendo destinatario di ulteriori due provvedimenti di esecuzione, per i reati di rapina in concorso, evasione e detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto presso la casa circondariale ... Leggi su tvio Acerra - altre otto persone multate per inosservanza decreto Covid-19

Covid-19 - segnalate tre pasticcerie salernitane per inosservanza del decreto

Coronavirus - oltre 4mila denunciati per inosservanza del decreto. Porti esteri chiudono a navi italiane DIRETTA (Di sabato 11 aprile 2020) Sono statiieri con l’accusa didididal territorio nazionale, tre giovani cittadini, già gravati da precedenti di polizia. I tre soggetti, dopo essere giunti clandestinamente sul territorio nazionale, sono stati condotti dai militari operanti presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito a Trapani, in contrada Milo, dove sono state espletate le procedure di identificazione. Dagli accertamenti effettuati i tresono risultati destinatari ciascuno di un provvedimento diin forza dei quali, a termine della formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto. Uno dei tre, cl. 94, essendo destinatario di ulteriori due provvedimenti di esecuzione, per i reati di rapina in concorso, evasione e detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto presso la casa circondariale ...

Regalishoppings : Trapani. Arrestati tre tunisini per inosservanza del decreto di espulsione - CampobelloNews : Trapani. Arrestati tre tunisini per inosservanza del decreto di espulsione - tvio2 : Inosservanza di decreto di espulsione: arrestati 3 tunisini - AlqamahPost : Locogrande, i Carabinieri arrestano 3 soggetti per inosservanza del ... - - aremoree : RT @GianLuigiGatta: Il diritto e l'emergenza COVID-19. Misure limitative, controlli e sanzioni. Su -

Ultime Notizie dalla rete : Inosservanza decreto Tunisini in manette per inosservanza del decreto di espulsione dall'Italia Trapanioggi.it Locogrande, i Carabinieri arrestano 3 soggetti per inosservanza del decreto di espulsione

TRAPANI. I Carabinieri della Stazione di Locogrande, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto con l’accusa di inosservanza di decreto di espulsione dal territorio ...

Fondi, esce di casa violando il decreto per portare a spasso un coniglio: multato

Alla luce della giustificazione addotta, non rientrante tra i casi previsti dalla normativa, gli operatori di polizia hanno identificato e multato il soggetto per inosservanza delle disposizioni ...

TRAPANI. I Carabinieri della Stazione di Locogrande, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto con l’accusa di inosservanza di decreto di espulsione dal territorio ...Alla luce della giustificazione addotta, non rientrante tra i casi previsti dalla normativa, gli operatori di polizia hanno identificato e multato il soggetto per inosservanza delle disposizioni ...