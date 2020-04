In Lombardia le librerie e le cartolerie resteranno chiuse: nuova ordinanza regionale (Di sabato 11 aprile 2020) La Lombardia non molla la presa sulle misure restrittive adottate dal Governo finora, il 14 Aprile le librerie e le cartolerie resteranno chiuse: questa la volontà del presidente della Regione, Attilio Fontana Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha comunicato che il nuovo DPCM prevede che il 14 aprile, in tutta Italia potranno riaprire le cartolerie e le librerie ma questo non avverrà in Lombardia Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che prevede che le librerie e cartolerie non potranno riaprire e “articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante” e si potranno acquistare “esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”, “via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio” o ricevendoli a domicilio. Una misura ancora drastica ma ... Leggi su bigodino In Lombardia librerie e cartolerie restano chiuse : «Stop fino al 3 maggio» L’ordinanza Zaia : in Veneto il lockdown non c’è più

