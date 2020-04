Coronavirus | nel Regno Unito 917 decessi in 24h | morto anche un bimbo di 11 anni

Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - virginiaraggi : A Roma la solidarietà non si ferma. Stiamo facendo partire la distribuzione di 43 mila colombe pasquali, donate dal… - stanzaselvaggia : In India la chiamavano 'L'Italia indiana' per via del focolaio che si era sviluppato nel suo ospedale. E invece, in… - raffaelevitali : Isolamento, i consigli del #pediatra: 'La gioia di un bambino è nel tempo passato con i genitori' #coronavirus - AvvLorenzoSozio : RT @RQuagliozza: Nel panorama politico nazionale si distingue ormai da giorni la posizione equilibrata del pres @berlusconi, che ha sempre… -

Coronavirus nel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus nel