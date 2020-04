Coronavirus, Borrelli presenta i dati dell’11 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Roma – “Da ieri il numero degli attualmente positivi è salito di 1.996 unità, quindi gli attualmente positivi sono ora 100.269. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.381, ovvero 116 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 28.144, ovvero 98 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono invece 68.774, ovvero il 69% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 619 decessi, perciò il totale delle persone scomparse da inizio epidemia è salito a 19.468. Da ieri abbiamo registrato anche 2.079 guarigioni, motivo per cui il totale delle guarigioni è adesso 32.534.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in Italia. Nuovi ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. A minuti il bollettino di Angelo Borrelli

Calano i ricoveri in terapia intensiva Aumentano i positivi al coronavirus in Italia sono 1.996 in più rispetto a ieri , per un totale di 100.269. Lo fa sapere il capo della Protezione civile Angelo ...

I NUOVI DATI

Lo ha reso noto Angelo Borrelli, commissario all’emergenza coronavirus, nel punto quotidiano con la stampa. «Tra 0 e 18 anni poco più di 2mila diagnosi, i casi sono distribuiti uniformemente tra le ...

Calano i ricoveri in terapia intensiva Aumentano i positivi al coronavirus in Italia sono 1.996 in più rispetto a ieri , per un totale di 100.269. Lo fa sapere il capo della Protezione civile Angelo ...Lo ha reso noto Angelo Borrelli, commissario all'emergenza coronavirus, nel punto quotidiano con la stampa. «Tra 0 e 18 anni poco più di 2mila diagnosi, i casi sono distribuiti uniformemente tra le ...