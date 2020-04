Banana Joe | alla riscoperta del film con Bud Spencer in onda domenica 12 aprile su Rete 4

(Di sabato 11 aprile 2020)Joe,delcon Budin12alle 21:15 su4. Trama e trailer Probabilmente li conoscete a memoria, ma questisono così dei classici, che una ripassatina non si nega a nessuno.122020 su4, la saga programmata dedicata a Russel Crowe chiude in anticipo, stasera serebbe dovuto andare inilRobin Hood, ma al suo posto invece tornerà Budcon il cult “Joe”. Bana Joe è undiretto da Stefano Vanzina detto “Steno”, nel lontanto 1982. Ilè stato girato Turbo, nel golfo di Urabá, che si trova nel Nord-Ovest della Colombia. Dove ancora oggi continua il commercio di banane su larga scala. Ecco un trailer:Joe, la trama delinstasera suJoe, è un uomo ingenuo e orfano di una ...

Banana Joe, alla riscoperta del film con Bud Spencer in onda domenica 12 aprile alle 21:15 su Rete 4. Trama e trailer Probabilmente li conoscete a memoria, ma questi film sono così dei classici, che ...