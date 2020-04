Avezzano | muore Luigi D’Agostino a causa di un incidente domestico

(Di sabato 11 aprile 2020) Ad, in Abruzzo, adi unha perso la vita l’imprenditore del luogoD’Agostino Ad, nella marsica abruzzese, è mortoD’Agostino. L’uomo, in questo periodo di quarantena adel coronavirus, era uscito fuori al balcone per concedersi qualche minuto di aria dopo pranzo. Secondo i primi rilievi, per … L'articoloD’Agostino adi unproviene da www.inews24.it.

#Abruzzo #11aprile #SabatoSanto #LAquila #Avezzano , imprenditore precipita dal balcone e muore a 81 anni… - Tragico incidente ad #Avezzano in #Abruzzo, muore Luigi D'Agostino, noto imprenditore del mondo dell'arredamento…

Avezzano. E' morto a seguito di un incidente Luigi D'Agostino, noto imprenditore avezzanese legato al mondo dell'arredamento, fondatore dell'omonima ditta operante da anni nel settore dell'arredamento ...