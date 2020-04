Annunciato Soulborn | un ambizioso progetto indie next-gen che mescola The Legend of Zelda

Leggi su eurogamer

(Di sabato 11 aprile 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori tedeschi di PixelMad Games hannoun nuovo titolo,, previsto in futuro su PC e su console-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.Il gioco, un RPG open-world sviluppato con Unreal Engine 4, metterà i giocatori nei panni di Brynjar Townshield, un semidio in grado di utilizzare il leggendario martello Mjölnir e che dovrà sfruttare tutti i suoi poteri per sconfiggere Nidhöggr, una potente bestia mitologica che minaccia Midgar, il regno degli uomini.Gli sviluppatori hanno ammesso che per questo titolo così, hanno preso ispirazione da giochi come Theofdi Nintendo e The Witcher di CD Projekt RED. Considerando la qualità di queste fonti,ha degli ottimi maestri dai quali prendere appunti.Leggi altro...