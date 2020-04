Coronavirus | report Iss | l'età media delle vittime è 78 | 5 anni

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? #Province: ogni amministrazione regionale fa di testa sua ? #Coronavirus: la guerra… - repubblica : Coronavirus, il report che ha convinto Conte a frenare la fase 2: 'Con riapertura totale 151mila malati in terapia… - RegioneER : CORONAVIRUS: ecco le principali infografiche presentate e analizzate oggi dal commissario Sergio Venturi durante la… - bg_bgtweet : RT @franciungaro: Report Ipsos: cosa preoccupa l'Italia? In media con le risposte globali ottenute, la maggior parte dei rispondenti itali… - TgrVeneto : Coronavirus Veneto: il report della Regione delle 8 del 30 aprile 2020. Migliora il quadro generale dei contagiati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report

Affaritaliani.it

Curva epidemiologica in discesa e indice di contagio del coronavirus sotto l'1 in tutta Italia: le parole di Silvio Brusaferro. Durante una conferenza stampa, il presidente dell’Istituto Superiore di ...Sale a 17.960 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 92 più di ieri. La provincia con più casi è quella di Verona con 4.666 positivi. Ma i casi attualmente positivi i ...