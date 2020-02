Coronavirus in Italia: 115 casi totali in Emilia-Romagna, 11 in Piemonte e 8 in Toscana. Molti asintomatici e in isolamento domiciliare (Di venerdì 28 febbraio 2020) In Toscana sono saliti ad otto i casi di Coronavirus, due dunque più di ieri: sei positivi sospetti, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità e due confermati (ma uno già guarito). I due nuovi tamponi positivi, ma in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, riguardano un altro calciatore della Pianese in provincia di Siena e un operatore della squadra. Nel primo caso si tratta di un ventitreenne che viveva in casa con il giovane già risultato sospetto positivo ieri. A differenza del compagno di squadra, in buone condizioni anche lui ma ricoverato all’ospedale delle Scotte di Siena, il secondo giocatore è al momento solo in isolamento domiciliare, con lievi sintomi influenzali. Per il sessantenne operatore della squadra di calcio, che ha accusato febbre alta e tosse, è stato disposto invece il ricovero e già si ... Leggi su meteoweb.eu

