Università del Crowdfunding: i 5 progetti più innovativi (tutti al femminile) (Di martedì 11 febbraio 2020) Si fa presto a dire bioplastica, ma 100 per cento bioplastica?MeD for Med (Marine eDna for the Mediterranean)Monna Lisa BytesUn bene da coltivareReady Patient OneQuando l’innovazione è donna. Contenitori in plastica biodegradabili al 100 per cento. Un sistema di monitoraggio a impatto zero della biodiversità marina nel Mar Mediterraneo. Un orto didattico all’interno di una villa confiscata alla mafia. Un sito e un’app di divulgazione scientifica anche per i non addetti ai lavori. Videogame per migliorare il benessere dei pazienti ricoverati negli ospedali. Sono questi i cinque progetti selezionati nell’ambito della seconda call dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso, per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee ... vanityfair

beppe_grillo : I ricercatori di tre università hanno sviluppato lo #SmartInsulinPatch, un cerotto che potrebbe rivoluzionare il tr… - vaticannews_it : #9febbraio #Giornata Stati vegetativi. Don Roberto Colombo,Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: somministr… - Tg3web : 'La cultura e la ricerca significano apertura e dialogo, vanno evitate chiusure nei confini nazionali e culturali'.… -