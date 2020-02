The French Dispatch: Timothée Chalamet annuncia l'arrivo del trailer con un criptico tweet? (Di martedì 11 febbraio 2020) La star Timothée Chalamet potrebbe aver annunciato l'uscita imminente del trailer di The French Dispatch con un criptico tweet. L'account Twitter di Timothée Chalamet potrebbe aver annunciato l'uscita imminente del trailer di The French Dispatch, nuova pellicola di Wes Anderson che vede il giovane attore nel nutrito cast. reduce dalla cerimonia degli Oscar 2020, Timothée Chalamet ha pubblicato un tweet quasi muto che contiene solo il simbolo di un giornale, la bandiera francese e la tmrw, che sta per Tomorrow domani. modo creativo per annunciare che domani uscirà il trailer di The French Dispatch, nuova fatica di Wes Anderson ambientata in Francia e dedicata al giornalismo. La sinossi ufficiale di The French Dispatch anticipa che il film è una ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The French Dispatch: Timothée Chalamet annuncia l'arrivo del trailer con un criptico tweet?… - elitonks : Chalameo, vorrai mica dirci che domani esce il trailer di The French Dispatch?!? -