Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac: "Ho pianto sotto la doccia per le critiche" (Di martedì 11 febbraio 2020) Oscar Isaac ha raccontato le sue reazioni dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il contestato ultimo capitolo della saga cult. L'accoglienza di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stata quella sperata, tanto da essere stata la meno redditizia della nuova trilogia: Oscar Isaac - che interpreta il pilota Poe Dameron - ha ammesso ironicamente di aver pianto sotto la doccia di fronte alle reazioni contrastanti del pubblico. Intervistato ai microfoni di MTV News in occasione dell'ultima cerimonia degli Oscar, Oscar Isaac non si è scomposto più di tanto quando il giornalista dell'emittente televisiva gli ha chiesto dei risultati al di sotto delle previsioni di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. "Non sono rimasto particolarmente sorpreso. Sai, con il film precedente ... movieplayer

