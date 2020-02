Prescrizione, ‘lodo Conte’ non sarà nel Milleproroghe. Renzi vince il braccio di ferro è “prescrive” Bonafede (Di martedì 11 febbraio 2020) Il "lodo Conte" che recepisce l'intesa M5s-Pd-LeU sulla riforma della Prescrizione raggiunta al vertice di maggioranza e non sottoscritta da Italia Viva non è stata recepita come preannunciato fra gli emendamenti deposiati in commissione alla Camera su cui si è da poco iniziato a votare. L'articolo 8 del Milleproroghe sdu cui era prrevisto l'arrivo dell'emendamento Conte inviso a Iv è previsto questo pomeriggio. Al momento è prevista una maratona in commissione sulle votazioni Milleproroghe fino a giovedì compreso. Con approdo e votazioni in aula alla Camera l'intera giornata di venerdì. Il decreto Milleproroghe dovrà poi passare all'esame del Senato. La sua conversione in legge deve avvenire entro il 29 febbraio a pena decadenza. Il leader di Italia Viva aveva minacciato una mozione di sfiducia contro il Ministro della Giustizia Bonafede (M5S) se l’accordo sul "Lodo Conte bis" per ... ilfogliettone

