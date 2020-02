Oscar 2020, la lezione di Parasite. E dell’Academy (Di martedì 11 febbraio 2020) Oscar 2020: passati lo shock e la sbornia del trionfo di Parasite – e anche la sbornia che dal palco ha detto di volersi prendere un raggiante Bong Joon-ho –, è il momento di riflettere sul risultato dei 92esimi Academy Awards. Che è giusto definire epocali. Per la prima volta un film straniero ha vinto la statuetta più ambita, miglior film, fino ad oggi chiusa nel recinto delle pellicole in lingua inglese (a voler essere pignoli nel 2011 vinse un film francese, The Artist, però ancora occidentale e che raccontava una storia ambientata a Hollywood). Parasite e il cinema sudcoreano Sarà la classica eccezione che conferma la regola o è spia di un cambiamento rilevante nelle politiche dell’Academy e dell’industria cinematografica? Grande merito dell’exploit va ascritto ovviamente al film. Parasite è non solo una pellicola di fattura magistrale, è soprattutto un racconto con al ... optimaitalia

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - team_world : #Oscars ecco tutti i vincitori della serata più importante del mondo del Cinema > -