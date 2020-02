Nonnino picchiato in casa di riposo degli orrori, si aggrava la posizione degli indagati (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Arresti domiciliari per tre dei cinque indagati dell’indagine sulla casa di riposo degli orrori della Zisa di Palermo. La sentenza non è ancora esecutiva ma tre degli indagati delle presunti maltrattamenti nei confronti di un vecchietto ospitato nella comunità alloggio “Anni azzurri” potrebbero essere messi ai domiciliari. Il gip aveva disposto a tutti il divieto di dimora. Ora i due gestori, Brigida Camarda, di Monreale,il marito palermitano e dipendente regionale, Michele Riccobono, e la badante in nero e con reddito di cittadinanza, Rosa Briolotta, rischiano l’aggravamento della misura cautelare. Restano con l’obbligo di dimora i due figli della coppia. Secondo il Tribunale del Riesame, i maltrattamenti sarebbero avvenuti nei confronti di tanti ospiti della casa di riposo della Zisa che in quel momento erano 13. Una posizione più grave dunque rispetto ... direttasicilia

Nonnino picchiato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nonnino picchiato