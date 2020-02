Lotta all’inquinamento atmosferico: ciascuno può fare la sua parte scegliendo di trattare l’acqua che utilizza ogni giorno (Di martedì 11 febbraio 2020) Per AQUA ITALIA – l’Associazione Costruttori Trattamenti Acque Primarie federata ANIMA Confindustria – per migliorare le condizioni dell’aria che respiriamo è fondamentale sensibilizzare i cittadini ad attuare interventi di efficientamento energetico sugli impianti termici, che, insieme al traffico, costituiscono una delle principali fonti di emissione inquinante nelle città italiane. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 è importante verificare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, oltre alla pulizia periodica delle caldaie. Gli interventi di manutenzione sono controlli necessari perché, oltre a garantire la sicurezza degli ambienti domestici, riducono le emissioni degli inquinanti e favoriscono il risparmio energetico. “Anche se la caldaia è in condizioni ottimali – spiega Lauro Prati, Presidente di Aqua Italia – ma negli impianti sono presenti ... meteoweb.eu

