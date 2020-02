Lecce, regali ai minorenni in cambio di sesso in un casolare: arrestato 69enne (Di martedì 11 febbraio 2020) Il 69enne di Taviano avrebbe abusato per più di un anno di diversi minori in cambio di piccoli regali. Ora è in carcere. Quarantʼanni fa lʼuomo chiese soldi ai genitori di un bimbo scomparso in cambio di notizie sul figlio; finì in manette per tentata estorsione. fanpage

