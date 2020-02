Guida un’auto a 16 anni, non si ferma all’alt e finisce su un marciapiede: denunciato (Di martedì 11 febbraio 2020) Un ragazzino di sedici anni denunciato dai carabinieri: era alla Guida di un'automobile, nonostante non possedesse alcuna patente, e non si era fermato all'alt per evitare i controlli. La fuga è terminata quando è finito su un marciapiede, arrivato ormai a Sant'Anastasia. denunciato, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e Guida senza patente. fanpage

videostar_tv : Adrano: era alla guida di un'auto senza assicurazione e la patente scaduta. La polizia lo ferma e scopre pure che l… - ekuonews : La Polfer era intervenuta nei pressi della stazione di Mosciano poiché un auto, uscendo di strada, si era arrestata… - startzai : RT @guidaautonoma: La Model S a cui #Tesla ha tolto la #guidaautonoma da remoto? Non è un caso isolato -