Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia liquida Francesco Sarcina: “Mi ha uccisa come donna” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Lui è un uomo molto infelice e sofferente mi ha completamente ucciso come donna, ma ora sono rinata. Che consiglio ho da dargli? Di eliminare le persone negative che ha intorno e che comanda come un Deus ex machina”. Parole di Clizia Incorvaia che al Grande Fratello ha letto il testo del brano portato dall’ex Francesco Sarcina a Sanremo e ha risposto alle domande di Alfonso Signorini sulla possibilità che la canzone fosse dedicata a lei. La concorrente del reality ha fatto chiaramente capire che non le interessa saperlo e di aver chiuso con ogni legame del passato. L'articolo Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia liquida Francesco Sarcina: “Mi ha uccisa come donna” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

