GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia. Pasquale svela: “Non sappiamo la verità” (Di martedì 11 febbraio 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia: “Non sappiamo la verità” Oggi Pasquale Laricchia ha rilasciato una lunga intervista al portale web del GF Vip. In questa occasione il redattore del sito web ha domandato all’ex concorrente un parere sulla nuova coppia del Grande Fratello Vip composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E a questo punto il popolare personal trainer di origini pugliesi ha dichiarato di essere molto felice per loro, facendo però presente che lei ha anche un altro uomo ad aspettarla fuori dalla Casa: “Lei però ha creduto anche in un sentimento che ha fuori, dove sarà la verità non lo sappiamo, vedremo…” Questo uomo misterioso potrebbe presto varcare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani proprio per confrontarsi con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Anticipazioni GF ... lanostratv

GossipNews_it : Clizia e Paolo, la situazione al #GFVip si fa sempre più 'hot'... ??? - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 2020 CUCUZZA ELIMINATO. UN ABBANDONO. CLIZIA E PAOLO.. NOMINATION Gf Vip 4 news… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 2020 ELIMINAZIONE E UN ABBANDONO. CLIZIA E PAOLO... -