“Don Matteo 12”, Nino Frassica conferma nuova stagione: «Non possiamo deludere i fan» (Di martedì 11 febbraio 2020) Nell’attesa della quinta puntata che sarà trasmessa eccezionalmente giovedì 13 febbraio 2020, in prima serata dalle 21.25, con due settimane di scarto dalla quarta, i fan possono tirare un sospiro di sollievo leggendo l’intervista che Nino Frassica ha rilasciato a ‘Leggo’. Il co-protagonista di Don Matteo 12 si è lasciato andare ad alcune anticipazioni, facendo pure un importante annuncio. “Don Matteo 12”, Nino Frassica annuncio importante ai fan: «I dati Auditel ci costringono a…» Don Matteo 12, dedicato alla vicende del prete-detective interpretato magistralmente da Terence Hill, continua a tenere incollati alla tv centinaia di telespettatori. Un esordio boom per la prima puntata della fiction di Raiuno, che è stata seguita da sette milioni di persone, pari al 30% di share. Una cifra eccezionale, di cui è impossibile non tenere conto. Un ... urbanpost

