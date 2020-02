Come controllare l’uso che YouTube fa dei tuoi dati (Di martedì 11 febbraio 2020) YouTube (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) L’11 febbraio è il Safer Internet Day, la giornata mondiale nella quale si promuove un uso consapevole della rete e l’importanza di assumere un ruolo attivo e responsabile, indispensabile per contribuire a rendere internet un posto sicuro. In occasione di questa giornata è bene sapere Come gestire al meglio la propria esperienza su una delle piattaforme più usate al mondo e in Italia: YouTube Innanzitutto è bene ricordarsi che YouTube ha delle regole che spiegano cosa è consentito caricare sulla piattaforma e cosa non lo è. SicCome gran parte della moderazione dei contenuti avviene in maniera automatica grazie a degli algoritmi, è possibile che alcuni video vietati riescano a sfuggire ai controlli. Ma ciascun utente segnalare contenuti offensivi alla piattaforma tramite la funzione apposita. In secondo luogo è importante ... wired

