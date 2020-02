Catanzaro, i verbali sul giudice corrotto: "Corte d'Appello trasformata in un suq" (Di martedì 11 febbraio 2020) Marco Petrini conferma in tribunale le accuse per cui è agli arresti: "Mi servivano soldi per i debiti". Emerge un "sistema a trazione massonica per ammorbidire la giustizia" repubblica

