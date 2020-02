Bugo e Morgan, parla il direttore d’orchestra, la Balivo s’infuria: “Non c’è nulla da applaudire” (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Nella puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha intervistato il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan. Simone Bertolotti si è espresso in modo alquanto perentorio nei confronti dell’artista milanese, mentre ha difeso Bugo. Il protagonista dell’intervista ha spiegato di essere stato colto di sorpresa alla semifinale di Sanremo, se avesse saputo non si sarebbe mai prestato a dirigere una simile “porcata”. In seguito, è stata la Balivo a perdere le staffe, vediamo perché. Le parole del direttore d’orchestra su Bugo e Morgan Simone Bertolotti, direttore d’orchestra di Bugo e Morgan, ha raccontato la sua versione dei fatti a Vieni da me. L’artista ha spiegato che la colpa sarebbe solo dell’ex di Asia Argento in quanto il collega non meritava affatto un trattamento simile. A suo avviso, infatti, Morgan si sarebbe comportato ... kontrokultura

