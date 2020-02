Avengers: Endgame è il primo 'maggior incasso al mondo' a non aver vinto un Oscar (Di martedì 11 febbraio 2020) Avengers: Endgame è il primo film con il maggior incasso mondiale a non aver vinto un Oscar, non era mai successo nella storia degli Academy Award. Avengers: Endgame ha conquistato un nuovo primato: è il primo film con il maggior incasso di tutti i tempi rimasto senza Oscar. Si tratta di un caso più unico che raro. La serata agli Academy Award si prospettava comunque piuttosto magra: nonostante una campagna promozionale senza precedenti, il capitolo finale della saga dei Vendicatori aveva scucito appena una nomination per i migliori effetti visivi. Poca roba insomma, soprattutto se si pensa che solo un anno fa la Marvel era riuscita a piazzare Black Panther tra i candidati a miglior film dell'anno, conquistando poi ben tre Oscar per scenografia, costumi e ... movieplayer

