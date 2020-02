All’Inter segnano tutti, in gol con 14 marcatori diversi (Di martedì 11 febbraio 2020) Nei 48 gol messi a segno finora dalla squadra di Conte ci sono 14 marcatori diversi. Non sono solo Lautaro e Lukaku a trascinare questa Inter. Per carità, i 16 gol dell’argentino e i 21 del belga sicuramente male non fanno a Conte, ma i nerazzurri possono contare su un collettivo che spesso trova il gol con altri giocatori. Rispetto a Juventus e Lazio, dirette concorrenti per lo scudetto, l’Inter ha mandato in gol ben 14 marcatori diversi. Anche chi ha un minutaggio inferiore rispetto ad altri giocatori riesce ad essere utile e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

