Agnelli e Sarri a cena dove Agnelli promise ad Allegri che sarebbe rimasto alla Juventus

Crosetti : prendendo Sarri - Agnelli ha ripetuto l’errore di suo zio Gianni con Maifredi : La Juve sta prendendo consapevolezza che c’è vita oltre di lei, forse anche più vita, scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica La vita dell’Inter che soffre e rinasce, la vita della Lazio che funziona alla perfezione. La vita opaca della Juve che si fa schiantare fisicamente da un avversario alla terza gara in sei giorni La spiegazione si può trovare, secondo Crosetti, negli uomini che siedono in panchina, non a caso si chiamano ...

Voci su telefonata di fuoco e parole grosse tra Agnelli e Sarri con esonero : servono chiarimenti : Una vera e propria bufera quella che si è scatenata subito dopo la partita tra Verona e Juventus, anticipo di Serie A che a quanto pare ha avuto pesanti conseguenze nello spogliatoio bianconero, con il possibile esonero di Sarri. A tal proposito, attorno alle 23:30 di sabato sera ha cominciato a circolare sui social la notizia di una presunta chiamata di fuoco tra lo stesso allenatore bianconero ed il Presidente Agnelli, durante la quale ...

Sarri - che pasticcio! Finisce nel mirino dei tifosi e di Agnelli : “L’avvocato lo avrebbe già cacciato” [VIDEO] : “Fa più male perdere a Napoli? Sinceramente no. Sono contento per i ragazzi a cui sono e rimarrò affezionato per sempre, se proprio devi perdere per lo meno siano contenti loro. Certo, avrei preferito che cominciassero tra una settimana… Devo molto a quel gruppo, se si tolgono dai problemi alla fine sono contento . Uno cerca di estraniarsi da tutto e da tutti, poi è chiaro che Napoli per me rappresenta una tappa particolare. ...

La Stampa attacca Agnelli : dovrebbe chiedersi se la Juve ha caratteristiche idonee al sarrismo : Anche Antonio Barillà sulla Stampa di oggi sottolinea come la Juve, benché sia campione d’Inverno e prepotentemente in Champions, non abbia sorpreso in questa stagione Maurizio Sarri dà continuità a otto anni di vittorie. Il dato, non il problema, è che lo fa attraverso la qualità superiore dei suoi campioni, l’ampiezza della rosa e l’antica capacità di soffrire: solo tracce vaghe del bel gioco atteso e invocato, la cui mancanza, ...