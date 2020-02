Abbraccia sua figlia scomparsa per l’ultima volta, grazie alla realtà virtuale (Di martedì 11 febbraio 2020) Nessun genitore dovrebbe mai veder scomparire dalla vita il proprio bambino, e quando questo accade, il cuore si spezza in tanti frantumi così piccoli che aggiustare le cose sarà impossibile. Questo è sicuramente quello che ha provato Jang, una mamma sudcoreana che ha dovuto dire addio troppo presto alla sua bambina, scomparsa prematuramente all’età di 7 anni. Il male incurabile della piccola Nayeon ha segnato per sempre la sua vita negando la possibilità alla madre di poter vedere crescere sua figlia. Jang distrutta dal dolore ha fatto i conti con una realtà che nessun genitore dovrebbe mai vivere, quella di continuare la sua vita senza sua figlia. Un giorno però un piccolo miracolo è avvenuto e anche se per un solo istante, la mamma sudcoreana ha potuto Abbracciare sua figlia. E questo non è accaduto nei sogni, no, ma in una realtà virtuale che ha messo in contatto mamma e figlia per ... dilei

