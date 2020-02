Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 11:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E A24 Roma TERAMO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE, A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, INFATTI, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA; SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. VEDIAMO ORA LE ALTRE NOTIZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. IL DETTAGLIO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. IN CHIUSURA GLI EVENTI OGGI, “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. NUMEROSI ... romadailynews

