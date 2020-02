Traffico Roma del 10-02-2020 ore 19:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’USCITA PER Roma SUD PIU’ AVANTI CI SONO CODE TRA CASILINA E NOMENTANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.ù UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA Roma FIUMICNO TRA VIA ISACCO NEWTON ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RALLENTAMENTI IN VIA GREGORIO VII TRA PIAZZA PIO XI E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA VERSO LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE ANTONIO CIAMARRA IN PROSSIMITA’ DI VIA BRUNO BUOZZI . STESSA SITUAZIONE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA DELLA RISERVA TORLONIA VERSO IL RACCORDO. TRAFFICATA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE ALL21.00 E’ IN PROGRAMMA UN CONCERTO PRESSO L’ATLANTICO LIVE. UN CORTEO, E’ IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE TRIESTE . PARTITO .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI ... romadailynews

