Roma, picchiano la madre di 80 anni al culmine di una lite per l’eredità: allontanati i due figli (Di lunedì 10 febbraio 2020) La donna è finita in ospedale con lesioni e traumi in diverse parti del corpo, venendo dimessa con una prognosi di venti giorni a causa delle percosse inferte dai figli. Rintracciati questi ultimi due, un 55enne e una 60enne, sono stati denunciati a piede libero e non potranno avvicinarsi alla casa di famiglia né alla madre. fanpage

