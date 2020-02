Roma – Ottaviano Studio Medico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Studio Medico Ottaviano Indirizzo e Contatti Via Barletta 29 Roma Tel 06 94326290 Offerte Sconti Coupon Studio Medico Ottaviano Vedi Offerta da € 49,99 Visita angiologica e vascolare, ecocolordoppler e videocapillaroscopia allo Studio Medico Ottaviano (sconto fino a 85%) Vedi Offerta da € 59,99 Check-up cardiologico base, avanzato o completo allo Studio Medico Ottaviano, zona Prati (sconto fino a 84%) Vedi Offerta da € 50,00 Check up cardio sportivo allo Studio Medico Ottaviano in zona Prati (sconto fino a 81%) Vedi Offerta da € 34,90 Visita medica oculistica per adulto e bambino allo Studio Medico Oculistico (sconto fino a 78%) Vedi Offerta da € 19,90 Visita odontoiatrica con pulizia dei denti, sbiancamento LED e bite anti bruxismo Potrebbe InteressartiRoma – Umanesimo Studio Medico Umanesino Indirizzo e Contatti Viale …Roma ... saldiscontioffertecoupon

sermezane : RT @sindaco_roma: DA OGGI PARLIAMO DI ... #SCARAFAGGI SCANDALO FA RAGGI Roma, metro A nel caos: «Battistini-Ottaviano, guasti e ritardi… - laurapalladino1 : RT @miki_lzz: Quando dite di amare #Roma e che ci vorreste vivere, chiedetevi pure se siete disposti a fare in quasi tre ore un tragitto la… - romanoesaurito : RT @ilmessaggeroit: Roma, metro A ancora nel caos: «Chiusa la tratta Battistini-Ottaviano per guasto tecnico» -