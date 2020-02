Rete Vodafone down in tutta Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un blue monday per chi ha una connessione internet con Vodafone. Dalle 11.30, infatti, sono arrivate centinaia di segnalazioni per il malfunzionamento delle Rete e del traffico dati per i clienti della compagnia telefonica. Come si può notare dalla mappa interattiva pubblicata da downdetector, i problemi hanno coinvolto tutta Italia, da Nord a Sud. La maggior parte delle segnalazioni di Vodafone down arriva dalla Lombardia, ma anche nel Centro Italia non mancano le lamentele, tra Lazio, Umbria e Campania. LEGGI ANCHE > Il Consiglio di Stato dà il via libera ai rimborsi di massa per le ‘vittime’ delle tariffazioni a 28 giorni Le problematiche maggiormente riscontrate in questo Vodafone down di lunedì 10 febbraio 2020, riguardano la connessione a internet, sia da mobile che da desktop. Gli utenti, con particolare rilevanza per numero di segnalazioni da Milano, Perugia, Roma e Napoli, ... giornalettismo

