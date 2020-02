Reggie Fils-Aimé entrò in Nintendo all'epoca del GameCube, ma non possedeva la console (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quando si tratta dei volti più noti nell'industria dei videogiochi, non possiamo non menzionare Reggie Fil-Aime. Durante il suo mandato di 16 anni con Nintendo of America, Fils-Aime è diventato un nome familiare per i giocatori e un volto strettamente associato a Nintendo. Nonostante questo, Fils-Aime non era un "fan boy" irriducibile di Nintendo quando iniziò con la compagnia; infatti, al momento dell'entrata non possedeva nemmeno un Nintendo GameCube, che era la console di allora di Nintendo. Invece, Fils-Aime possedeva sia una PlayStation 2 che una Xbox, i maggiori concorrenti di Nintendo! L'ex presidente di Nintendo of America ha lasciato che questo particolare dettaglio venisse condiviso durante un'intervista sul Podcast Present Value."Conoscevo Nintendo; conoscevo i suoi franchise. Possedevo non solo un Super NES ma un Nintendo 64. Avevo una PlayStation 2; possedevo una Xbox: ... eurogamer

