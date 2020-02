Red Ronnie: "Il litigio tra Bugo e Morgan è l'unica cosa vera in un Sanremo di falsità" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è giunto al termine ma a tenere banco sono ancora le polemiche. I riflettori non si sono ancora spenti e illuminano ancora la vicenda che vede come protagonisti Bugo e Morgan che hanno portato a casa una storica squalifica dopo giorni di dissapori. Per parlare dell’accaduto abbiamo contatto il conduttore e critico musicale Red Ronnie che proprio la notte in cui i due artisti sono stati squalificati ha chiamato Morgan per raccogliere le impressioni dell’artista ancora a caldo.Qual è il tuo punto di vista su quello che è accaduto tra Morgan e Bugo. C’è qualcuno che ha ragione e qualcuno che ha torto?Io non ho cercato la ragione o il torto. Stavo lavorando, avevo il computer acceso su Sanremo e mi voltavo quando c’era qualcuno che mi interessava, come Rita Pavone. Quando ho visto Bugo e Morgan ho notato che Bugo non ... huffingtonpost

